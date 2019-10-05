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Futbol: Süper Lig

1 saat önce

Stat: EryamanHakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Ekrem KanGençlerbirliği: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Flavio, Toure, Polomat, Fabricio (Dk.

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Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Ekrem Kan

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Flavio, Toure, Polomat, Fabricio (Dk. 11 Berat Ayberk Özdemir), Rahmetulleh Berişbek, Candeias, Sessegnon, Ayite, Sio

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Nzonzi, Selçuk İnan, Feghouli, Belhanda, Babel, Andone

Sarı kartlar: Dk. 9 Donk, Dk. 29 Mariano (Galatasaray)

Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray arasında yapılan maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

3. dakikada ceza alanı önünde topla buluşan Candeias, rakibinden kurtulduktan sonra yerden sert bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı gitti.

7. dakikada ceza alanı içinde topu önünde bulan Babel, rakibini geçtikten sonra vuruşunu yaptı ancak gol çizgisinden Flavio meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

19. dakikada Sessegnon getirdiği topu sağ kanattan atağa katılan Rahmetullah Berişbek'in önüne bıraktı. Bu futbolcunun bekletmeden yerden plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

31. dakikada Feghouli'nin vuruşunda seken topu ceza alanına girerken önünde bulan Babel'in vuruşunda, Flavio'ya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

42. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında son olarak topla buluşan Ayite'nin sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Mustafa Emre Eyisoy, HALİL UMUT MELER, Ahmet Oğuz, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 08:56 Kaynak: AA
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