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Futbol: Süper Lig

1 saat önce

Stat: Yeni 4 EylülHakemler: Atilla Karaoğlan, Özgür Ertem, Bilal GölenDemir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş (Dk. 88 Derlek), Traore (Dk. 69 Cofie), Kone (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Özgür Ertem, Bilal Gölen

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş (Dk. 88 Derlek), Traore (Dk. 69 Cofie), Kone (Dk. 63 Erdoğan Yeşilyurt), Fernando, Yatabare

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay (Dk. 68 Mehmet Sak), Moke (Dk. 83 Sadaev), Faty, Hasan Kaya (Dk. 53 Aydın Karabulut), İlhan Parlak, Orgill

Goller: Dk. 15 Orgill (MKE Ankaragücü), Dk. 26 ve 48 Mert Hakan Yandaş, Dk. 90+2 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Hasan Kaya (MKE Ankaragücü), Dk. 28 Bülent Albayrak (Yardımcı Antrenör) Dk. 44 Appindangoye, Dk. 54 Uğur Çiftçi, Dk. 79 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 87 Goiano (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü'nü 3-1 yendi.

Sivasspor 48. dakikada öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayı civarından etkili vuruşunda yan kale direğine de çarpan top filelerle buluştu: 2-1

52. dakikada Sedat Ağçay'ın ceza alanı dışında uzak mesafeden vuruşunda, kaleci Samassa topu kornere çeldi.

71. dakikada İlhan Parlak'ın ceza alanında sol çaprazdan vuruşunda kaleci Samassa, meişn yuvarlağı son anda kornere gönderdi.

85. dakikada Faty'in kaleyi karşıdan gören pozisyonda uzak mesafeden etkili şutunda kaleci Samassa topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.

90+2. dakikada sağ kanattan ani gelişen Sivasspor atağında Goiano, topu Erdoğan Yeşilyurt'a bıraktı. Bu futbolcunun kaleye paralel gönderdiği meşin yuvarlağa hareketlenen Yatabare, düzgün bir vuruşla farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti: 3-1

Mücadele Sivasspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Mert Hakan Yandaş, Uğur Çiftçi, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 04:08 Kaynak: AA
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