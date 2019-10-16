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Futbol: Süper Lig

4 dakika önce

Futbolda Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

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Futbolda Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig müsabakalarında görev yapacak hakemler şöyle:

18 Ekim Cuma:

20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Ali Palabıyık

19 Ekim Cumartesi:

15.00 Antalyaspor- Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen

17.30 Trabzonspor- Gaziantep Futbol Kulübü: Özgür Yankaya

17.30 Medipol Başakşehir-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 MKE Ankaragücü- Beşiktaş: Ali Şansalan

20 Ekim Pazar:

14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor- Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

16.30 Aytemiz Alanyaspor- Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır

19.00 Yukatel Denizlispor- Fenerbahçe: Fırat Aydınus

21 Ekim Pazartesi:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:28 Kaynak: AA
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