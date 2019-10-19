Stat: Antalya

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Savranlar

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Celustka, Charles, Amilton, Ufuk Akyol (Dk. 29 Serdar Özkan), Hakan Özmert, Chahechouhe, Gelson Dala

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Flavio, Bjarsmyr, Polomat, Berat Özdemir, Sio, Candeias, Sessegnon, Ayite, Stancu

Goller: Dk. 1, 21 ve 37 Candeias, Dk. 13 ve 42 Sio (Gençlerbirliği)

Kırmızı kart: Dk. 23 Bahadır Öztürk (Antalyaspor)

Sarı kart: Dk. 35 Hakan Özmert (Antalyaspor)

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Antalyaspor-Gençlerbirliği maçının ilk yarısı, konuk ekibin 5-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Gençlerbirliği, maçın başında Antalyaspor kalecisi Boffin'in hatasında öne geçti. 1'inci dakikada kaleci Boffin'in ceza sahasından uzaklaştırmaya çalıştığı topu kapan Stancu'nun pasında Candeias, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

13. dakikada konuk ekip, farkı 2'ye çıkardı. Candeias'ın sol kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Sio'nun vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2

21. dakikada Gençlerbirliği, Bahadır Öztürk'ün büyük hatası sonucu skoru 3-0'a taşıdı. Bahadır Öztürk'ün kaptırdığı topla ceza sahasına giren Candeias, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara göndererek kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti.

23. dakikada Antalyaspor sahada 10 kişi kaldı. Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Bahadır Öztürk'ten sıyrılmak isteyen Sio, yerde kaldı. Maçın hakemi, savunmada son adam olduğu gerekçesiyle Bahadır Öztürk'e kırmızı kart gösterdi.

30. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışından sert şutunda, top yandan auta çıktı.

37. dakikada Gençlerbirliği, Candeias ile bir gol daha buldu. Stancu'nun pasında topla buluşup ceza sahasına giren Candeias, meşin yuvarlağı kaleci Boffin'in üzerinden aşırttı. Kale önünde topa bir kez daha dokunan Candeias, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-4

42. dakikada Gençlerbirliği, farkı 5'e yükseltti. Candeias'ın pasında Sio'un ceza alanı sağ çaprazından şık şutunda top, kaleci Boffin'in sağından ağlarla buluştu: 0-5

Karşılaşmanın ilk yarısı, başkent ekibinin 5-0 üstünlüğüyle tamamlandı.