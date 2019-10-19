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Futbol: Süper Lig

12 dakika önce

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Kısal, Serkan ÇimenMedipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, Gökhan İnler (Dk. 46 Mehmet Topal), Visca, İrfan Can Kahveci (Dk. 82 Robinho), Gulbrandsen (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Kısal, Serkan Çimen

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, Gökhan İnler (Dk. 46 Mehmet Topal), Visca, İrfan Can Kahveci (Dk. 82 Robinho), Gulbrandsen (Dk. 73 Demba Ba), Crivelli

Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Poko, Soner Aydoğdu, Napoleoni (Dk. 60 Halil Akbunar), Mossoro (Dk. 80 Castro), Serdar Gürler (Dk. 85 Yasin Öztekin), Jerome

Goller: Dk. 11 Gulbrandsen, Dk. 90+2 Skrtel (Medipol Başakşehir), Dk. 64 Soner Aydoğdu (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 42 Mossoro, Dk. 49 Alpaslan Öztürk, Dk. 50 Poko (Göztepe), Dk. 44 Gökhan İnler (Medipol Başakşehir)

Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmayı, turuncu-lacivertli takım 2-1 kazandı.

64. dakikada Göztepe beraberlik golünü buldu. Gulbrandsen'in hatalı pasında topla buluşan Soner Aydoğdu, rakip kaleye doğru ilerledi. Soner, kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda ceza yayı önünden şutunu attı, yan direğe çarpan top ardından ağlarla buluştu: 1-1.

78. dakikada gelişen Göztepe atağında, Jerome'un pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Halil Akbunar, yerden sert vurdu, kaleci Mert soluna gelen topu yatarak kontrol etti.

90+2. dakikada Medipol Başakşehir ikinci golüne çok yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Robinho'nun arka direğe gönderdiği topa Mahmut Tekdemir vurdu, kaleci Beto son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+2. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Robinho'nun sağ kanattan kullandığı kornerde Epureanu'nun indirdiği topa Crivelli kafa ile dokundu, savunmadan seken topa arka direk önünde Skrtel gelişine vurdu, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.

Karşılaşma ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Mahmut Tekdemir, Başakşehir, Robinho, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 07:36 Kaynak: AA
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