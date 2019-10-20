Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık
Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Lopes, Mustafa Yumlu, Sapunaru, Bergdich, Murawski, Sackey (Dk. 70 Mehmet Akyüz), Oscar Estupinan, Aissati, Barrow (Dk. 84 Sedat Şahintürk), Sacko (Dk. 46 Olcay Şahan)
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci (Dk. 84 Jailson), Emre Belözoğlu (Dk. 64 Deniz Türüç), Rodrigues (Dk. 90+1 Alper Potuk), Muric
Goller: Dk. 39 Tolga Ciğerci, Dk. 62 Muric (Fenerbahçe), Dk. 73 Oscar Estupinan (Yukatel Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 8 Sackey, Dk. 45+1 Aissati (Yukatel Denizlispor)
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-1 yendi.
58. dakikada Isla'nın sağ kanattan ortasında, ceza sahası içinde topla buluşan Rodrigues'in şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
62. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Sackey'den kaptığı topla ceza sahasına giren Emre Belözoğlu, pasını Muric'e aktardı. Muric, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.
73. dakikada Yukatel Denizlispor farkı bire indirdi. Aissati'nin sol kanattan ortasında topa iyi yükselen Oscar Estupinan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.
77. dakikada Yukatel Denizlispor sol kanattan köşe vuruşu kazandı. Olcay Şahan'ın ortasında Mustafa Yumlu'nun ön direkte yaptığı kafa vuruşunda top auta çıktı.
88. dakikada ceza sahası sağ çaprazının gerisinde topla buluşan Deniz Türüç'ün ortasında topa yükselen Rodrigues'in yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi