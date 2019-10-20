Son Dakika Haberleri: Futbol: Süper Lig
Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

41 dakika önce

Stat: Denizli Atatürk Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Lopes, Mustafa Yumlu, Sapunaru, Bergdich, Murawski, Sackey (Dk. 70 Mehmet Akyüz), Oscar Estupinan, Aissati, Barrow (Dk. 84 Sedat Şahintürk), Sacko (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık


Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Lopes, Mustafa Yumlu, Sapunaru, Bergdich, Murawski, Sackey (Dk. 70 Mehmet Akyüz), Oscar Estupinan, Aissati, Barrow (Dk. 84 Sedat Şahintürk), Sacko (Dk. 46 Olcay Şahan)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci (Dk. 84 Jailson), Emre Belözoğlu (Dk. 64 Deniz Türüç), Rodrigues (Dk. 90+1 Alper Potuk), Muric

Goller: Dk. 39 Tolga Ciğerci, Dk. 62 Muric (Fenerbahçe), Dk. 73 Oscar Estupinan (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Sackey, Dk. 45+1 Aissati (Yukatel Denizlispor)

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-1 yendi.

58. dakikada Isla'nın sağ kanattan ortasında, ceza sahası içinde topla buluşan Rodrigues'in şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

62. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Sackey'den kaptığı topla ceza sahasına giren Emre Belözoğlu, pasını Muric'e aktardı. Muric, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.

73. dakikada Yukatel Denizlispor farkı bire indirdi. Aissati'nin sol kanattan ortasında topa iyi yükselen Oscar Estupinan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

77. dakikada Yukatel Denizlispor sol kanattan köşe vuruşu kazandı. Olcay Şahan'ın ortasında Mustafa Yumlu'nun ön direkte yaptığı kafa vuruşunda top auta çıktı.

88. dakikada ceza sahası sağ çaprazının gerisinde topla buluşan Deniz Türüç'ün ortasında topa yükselen Rodrigues'in yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.


Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi

Denizlispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 09:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Defne Samyeli ve Cem Yılmaz aşkı kıskançlık yüzünden bitti
Fenerbahçe, Denizlispor'u 2-1 mağlup etti! YÖK'ten 14 programda özel yetenek sınavının kaldırılmasına 1 yıl erteleme Fenerbahçeli futbolculardan Mehmetçik'e destek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 21:58:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Süper Lig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]