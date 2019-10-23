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Futbol: Süper Lig

48 dakika önce

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

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Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

25 Ekim Cuma:

20.30 Çaykur Rizespor- MKE Ankaragücü: Koray Gençerler

26 Ekim Cumartesi:

15.00 Demir Grup Sivasspor- Antalyaspor: Alper Ulusoy

17.30 Gaziantep FK- Aytemiz Alanyaspor: Serkan Tokat

20.00 Fenerbahçe- İttifak Holding Konyaspor: Ali Şansalan

27 Ekim Pazar:

14.00 BtcTurk Yeni Malatyasppor- İstikbal Mobilya Kayserispor: Zorbay Küçük

16.30 Göztepe- Kasımpaşa: Ümit Öztürk

16.30 Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor: Halis Özkahya

19.00 Beşiktaş- Galatasaray: Mete Kalkavan

28 Ekim Pazartesi:

20.00 Medipol Başakşehir- Trabzonspor: Ali Palabıyık

Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:48 Kaynak: AA
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