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Futbol: Süper Lig

1 saat önce

Stat: Çaykur DidiHakemler: Koray Gençerler, Serkan Ok, Yusuf Bozdoğan Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Abdullah Durak (Dk. 28 Diomande), Vetrih, Attamah, Boldrin (Dk. 86 de Pauw), Samudio (Dk. 78 Umar), Oğulcan Çağlayan MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Koray Gençerler, Serkan Ok, Yusuf Bozdoğan


Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Abdullah Durak (Dk. 28 Diomande), Vetrih, Attamah, Boldrin (Dk. 86 de Pauw), Samudio (Dk. 78 Umar), Oğulcan Çağlayan


MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou (Dk. 90+1 Ahmet Can Arık), Kulusic, Pazdan, Alihan Kubalas, Pinto (Dk. 86 Alper Önal), Faty, Hasan Kaya (Dk. 46 Aydın Karabulut), İlhan Parlak, Mehmet Sak, Orgill


Goller: Dk. 26 Samudio (Penaltıdan), Dk. 60 Boldrin (Çaykur Rizespor)


Sarı kartlar: Dk. 26 Alihan Kubalas, Dk. 52 Kulusic, Dk. 75 Kitsiou (MKE Ankaragücü), Dk. 50 Oğulcan Çağlayan (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 yendi.

54. dakikada Diomande'nin yaklaşık 25 metreden sert şutunda, defansa çarpan top az farkla kalenin üstünden kornere çıktı.

58. dakikada sağ taraftan kazanılan çift vuruşta, Boldrin'in ceza sahası içerisine ortasında Samudio'nun kafa vuruşunda top kaleci Korcan Çelikay'dan oyun alanına geri döndü. Penaltı noktası üstünde Vetrih'in bekletmeden vuruşunda, bu kez defans oyuncusu Mehmet Sak, topu çizgi üzerinden çevirdi.

60. dakikada ev sahibi takım farkı ikiye çıkardı. Attamah'ın ara pasında ceza sahası içerine giren Boldrin, plase vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Korcan Çelikay'ın sağından topu filelere gönderdi: 2-0.

76. dakikada Boldrin'in sağ taraftan ceza sahasına ortasında, Oğulcan Çağlayan'ın yerden bekletmeden vuruşunda, kaleci Korcan Çelikay yatarak meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı.

Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Çaykur Rizespor, Korcan Çelikay, Çağlayan, Çaykur, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:40 Kaynak: AA
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