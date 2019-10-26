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Futbol: Süper Lig

1 saat önce

Stat: Yeni 4 EylülHakemler: Alper Ulusoy, Alpaslan Dedeş, Bahtiyar BirinciDemir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Mert Hakan Yandaş, Hakan Arslan, Fernando (Dk. 66 Erdoğan Yeşilyurt), Traore (Dk. 46 Djerlek), Emre Kılınç (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Alper Ulusoy, Alpaslan Dedeş, Bahtiyar Birinci

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Mert Hakan Yandaş, Hakan Arslan, Fernando (Dk. 66 Erdoğan Yeşilyurt), Traore (Dk. 46 Djerlek), Emre Kılınç (Dk. 88 Kone), Yatabare

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Celustka, Chico, Diego, Eren Albayrak, Doğukan Sinik (Dk. 61 Leschuk), Ufuk Akyol, Hakan Özmert (Dk. 70 Serdar Özkan), Chahechouhe (Dk. 80 Gelson Dala), Mukairu

Goller: Dk. 51 Emre Kılınç, Dk. 77 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 83 Serdar Özkan (Penaltıdan) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 56 Yatabare, Dk. 73 Hakan Arslan, Dk. 90+3 Rıza Çalımbay (Teknik direktör), Dk. 90+5 Mert Hakan Yandaş (Demir Grup Sivasspor), Dk. 64 Hakan Özmert (Antalyaspor)

Süper Lig'in 9. haftasında Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor'u 2-1 yendi.

48. dakikada sağdan gelişen Antalyaspor atağında Nazım Sangare, Mukairu'nun derinlemesine pasında topla buluştu. Hızla mesafe katederek ceza alanına giren Nazım Sangare'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda altıpas civarından vuruşunda, kaleci Samassa gole izin vermedi.

51. dakikada Sivasspor öne geçti. Celustka'nın kontrol etmek isterken ayağından açtığı topu kapan Yatabere, meşin yuvarlağı soldan atağa destek veren Fernando'ya aktardı. Bu futbolcunun kale alanına paralel pasında topa hareketlenen Emre Kılınç, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0

Sivasspor 77. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Emre Kılınç'ın soldan kullandığı serbest vuruşta, arka direkteki Yatabare'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0

83. dakikada Antalyaspor farkı 1'e indirdi. Soldan ceza alanına giren Serdar Özkan, Goiano ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Serdar Özkan, farkı bire indiren golü kaydetti: 2-1

Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Mert Hakan Yandaş, Alper Ulusoy, Emre Kılınç, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 05:08 Kaynak: AA
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