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Futbol: Süper Lig

18 dakika önce

Stat: EryamanHakemler: Halis Özkahya, Ali Saygın Ögel, Bilal GölenGençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Flavio, Toure, Polomat, Berat Ayberk Özdemir, Candeias, Sessegnon, Sio, Ayite, StancuYukatel Denizlispor: Stackhowiak, Lopes, Sapunaru, Mustafa Yumlu, Bergdich, Zeki Yavru, Murawski,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Eryaman

Hakemler: Halis Özkahya, Ali Saygın Ögel, Bilal Gölen

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Flavio, Toure, Polomat, Berat Ayberk Özdemir, Candeias, Sessegnon, Sio, Ayite, Stancu

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Lopes, Sapunaru, Mustafa Yumlu, Bergdich, Zeki Yavru, Murawski, Olcay Şahan, Aissati, Barrow, Oscar Estupinan

Gol: Dk. 34 Olcay Şahan (Yukatel Denizlispor)

Süper Lig'in 9. haftasında Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

7. dakikada Gençlerbirliği, Berat Ayberk ile gole yaklaştı. Ayite'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen genç futbolcunun kafa vuruşunda, Bergdich'e de çarpan top direkten döndü.

9. dakikada Erdem Özgenç'in sağ kanattan ortasında ön direkte topla buluşan Stancu'nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

22. dakikada Sio'nun uzaktan sert şutunda kaleci Stackhowiak, iyi uzanarak topu kornere çeldi.

34. dakikada Yukatel Denizlispor 1-0 öne geçti. Soldan ceza sahasına giren Bergdich, topu içeriye çevirdi. Olcay Şahan'ın vuruşunda top Gençlerbirliği ağlarıyla buluştu: 0-1

41. dakikada Sessegnon, Olcay Şahan'ın müdahalesi sonrası ceza yayının hemen dışında yerde kaldı. Polomat'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Stackhowiak, gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Denizlispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Ali Saygın Ögel, Halis Özkahya, Denizlispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 06:09 Kaynak: AA
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