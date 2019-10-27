Son Dakika Haberleri: Futbol: Süper Lig
Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

1 saat önce

Stat: Vodafone ParkHakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat SancaktarBeşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Hutchinson, Lens, Diaby, Caner Erkin, Umut NayirGalatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda, Babel,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Hutchinson, Lens, Diaby, Caner Erkin, Umut Nayir

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda, Babel, Andone

Süper Lig'in 9. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

1. dakikada hızlı hücuma çıkan Beşiktaş'ta Lens'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Umut Nayir'in şutunda meşin yuvarlak, kaleci Muslera'da kaldı.

9. dakikada Lemina'nın ceza sahası içinde kaptırdığı topu Lens doğrudan kaleye gönderdi, meşin yuvarlağı kaleci Muslera kurtardı.

26. dakikada Feghouli'nin sağdan ortasında meşin yuvarlakla altıpas önünde buluşan Andone'nin vuruşunda, top üstten dışarı gitti.

31. dakikada Feghouli ceza saha dışından sağ çaprazdan şutunu çekti. Top yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Fernando Muslera, Mete Kalkavan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 08:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'ta bu sezon 24 farklı isim ilk 11'de sahaya çıktı
Beşiktaş evinde Galatasaray'a yenilmiyor! Galatasaray derbide yine gülemedi! Umut Nayir golü attı, maç sonu 3'lüsünü çektirdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 21:34:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Süper Lig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]