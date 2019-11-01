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Futbol: Süper Lig

7 saat önce

Stat: Türk TelekomHakemler: Abdulkadir Bitigen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet NarinçGalatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı (Dk. 54 Mariano), Luyindama, Ahmet Çalık, Nagatomo, Seri, Ömer Bayram, Emre Mor (Dk. 87 Adem Büyük), Lemina, Babel (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç

Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı (Dk. 54 Mariano), Luyindama, Ahmet Çalık, Nagatomo, Seri, Ömer Bayram, Emre Mor (Dk. 87 Adem Büyük), Lemina, Babel (Dk. 76 Jimmy Durmaz), Andone

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan (Dk. 56 Tarık Çetin), Moroziuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande (Dk. 46 Barış Alıcı), Attamah, Vetrih, Boldrin, Umar, Oğulcan Çağlayan (Dk. 82 Samudio)

Goller: Dk. 15 Talbi (Kendi kalesine), Dk. 18 Babel (Penaltıdan) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 43 Diomande, Dk. 64 Oğulcan Çağlayan, Dk. 71 Talbi (Çaykur Rizespor), Dk. 60 Babel, Dk. 72 Fatih Terim (Teknik direktör) (Galatasaray)

Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi.

53. dakikada Umar'ın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Melnjak'ın sol çaprazdan attığı şutta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

82. dakikada Mariano'nun sağdan ortasında penaltı noktası gerisinde topla buluşan Emre Mor'un uygun durumda çektiği şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

85. dakikada Emre Mor'un soldan kullandığı kornerde altıpas içinde yükselen Andone'nin kafayla vurduğu topu kaleci Tarık Çetin güçlükle çıkardı. Meşin yuvarlağı yeniden önünde bulan Andone'nin ikinci denemesinde ise top yandan auta çıktı.

İkinci yarısı pozisyon anlamında kısır geçen karşılaşmayı Galatasaray 2-0 kazandı.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:32 Kaynak: AA
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