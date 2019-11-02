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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Konya Büyükşehir BelediyeHakemler: Volkan Bayarslan, İlker Takpak, Abdullah Bora Özkaraİttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper Uludağ, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Shengelia, MiyaGençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Toure,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Volkan Bayarslan, İlker Takpak, Abdullah Bora Özkara

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper Uludağ, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Shengelia, Miya

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Toure, Ramos, Polomat, Ayite, Berat Ayberk Özdemir, Candeias, Sessegnon, Stancu, Sio

Gol: Dk. 37 Miya (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kart: Dk. 41 Polomat (Gençlerbirliği)

Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

21. dakikada Konyaspor atağında Gençlerbirliği savunmasından dönün topu önünde bulan Milosevic'in şutunda, meşin yuvarlak üst direkten auta çıktı.

31. dakikada Milosevic'in pasında ceza yayında topla buluşan Shengelia'nın sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

37. dakikada ev sahibi ekip, kaleci Ertaç Özbir'in büyük hatasıyla öne geçti. Polomat'ın geri pasında kaleci Ertaç, kaleye hareketlenen Konyasporlu Ömer Ali Şahiner'den sıyrılmak isterken topu ayağından fazla açtı. Sol çaprazda meşin yuvarlağı önünde bulan Skubic, topu ceza alanı önündeki Miya'ya gönderdi. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 04:00 Kaynak: AA
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