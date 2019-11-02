Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Volkan Bayarslan, İlker Takpak, Abdullah Bora Özkara
İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper Uludağ, Jevtovic (Dk. 49 Volkan Fındıklı), Jonsson, Ömer Ali Şahiner (Dk. 78 Bajic), Milosevic, Shengelia (Dk. 90+1 Diagne), Miya
Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Toure, Ramos, Polomat, Ayite (Dk. 83 Yasin Pehlivan), Berat Ayberk Özdemir (Dk. 68 Nadir Çiftçi), Candeias, Sessegnon, Stancu, Sio
Goller: Dk. 37 Miya (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 90+4 Yasin Pehlivan (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 41 Polomat, Dk. 85 Nadir Çiftçi (Gençlerbirliği), Dk. 87 Bajic (İttifak Holding Konyaspor)
Süper Lig'in 10. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.
53. dakikada Stancu'nun ceza sahası içerisinden vuruşunda, top direkten döndü.
75. dakikada Erdem Özgenç'in sağ kanattan pasına hareketlenen Nadir Çiftçi'nin çaprazdan kaleye vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu kornere tokatladı.
78. dakikada Milosevic'in ceza sahası içerisinden şutunda, top üst direkten auta çıktı.
90+4. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Kullanılan kornerde ceza sahasında topa yükselen Ramos'un kafa vuruşu sonrası topu önünde bulan Yasin Pehlivan, röveşatayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.