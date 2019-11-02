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Futbol: Süper Lig

7 saat önce

Stat: Konya Büyükşehir BelediyeHakemler: Volkan Bayarslan, İlker Takpak, Abdullah Bora Özkaraİttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper Uludağ, Jevtovic (Dk. 49 Volkan Fındıklı), Jonsson, Ömer Ali Şahiner (Dk. 78 Bajic), Milosevic, Shengelia (Dk.

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Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Volkan Bayarslan, İlker Takpak, Abdullah Bora Özkara

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper Uludağ, Jevtovic (Dk. 49 Volkan Fındıklı), Jonsson, Ömer Ali Şahiner (Dk. 78 Bajic), Milosevic, Shengelia (Dk. 90+1 Diagne), Miya

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Toure, Ramos, Polomat, Ayite (Dk. 83 Yasin Pehlivan), Berat Ayberk Özdemir (Dk. 68 Nadir Çiftçi), Candeias, Sessegnon, Stancu, Sio

Goller: Dk. 37 Miya (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 90+4 Yasin Pehlivan (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 41 Polomat, Dk. 85 Nadir Çiftçi (Gençlerbirliği), Dk. 87 Bajic (İttifak Holding Konyaspor)

Süper Lig'in 10. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.

53. dakikada Stancu'nun ceza sahası içerisinden vuruşunda, top direkten döndü.

75. dakikada Erdem Özgenç'in sağ kanattan pasına hareketlenen Nadir Çiftçi'nin çaprazdan kaleye vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu kornere tokatladı.

78. dakikada Milosevic'in ceza sahası içerisinden şutunda, top üst direkten auta çıktı.

90+4. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Kullanılan kornerde ceza sahasında topa yükselen Ramos'un kafa vuruşu sonrası topu önünde bulan Yasin Pehlivan, röveşatayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 05:12 Kaynak: AA
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