Stat: Medical Park
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Ivanildo Fernandes, Novak, Sosa, Doğan Erdoğan, Yusuf Sarı, Ahmet Canbaz, Nwakaeme, Sörloth
Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Borges, Castro, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Mossoro, Jerome
Gol: Dk. 31 Jerome (Göztepe)
Süper Lig 10. hafta maçında Göztepe, deplasmanda Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
9. dakikada orta sahadan topla ilerleyen Yusuf Sarı'nın pasında savunmanın arkasına sarkan Sörloth, ceza sahasına girdi. Göztepe savunmasının da müdahale etmeye çalıştığı topa Sörloth'un vuruşunda, meşin yuvarlak dışarıya çıktı.
15. dakikada Gassama'nın sağdan ceza sahasına ortasında altıpas önünde Halil Akbunar'ın volesinde, top yandan auta gitti.
21. dakikada Sosa'nın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Beto'da kaldı.
31. dakikada Göztepe öne geçti. Mossoro'nun pasında sağ kanatta topla buluşan Gassama, ceza sahasına ortasını yaptı. Altıpas önünde topa gelişine vuran Jerome, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1
37. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Doğan Erdoğan'ın vuruşunda, kaleci Beto topu çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekip Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.