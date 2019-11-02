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Futbol: Süper Lig

7 saat önce

Stat: Medical ParkHakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem BayıkTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Ivanildo Fernandes, Novak, Sosa, Doğan Erdoğan, Yusuf Sarı, Ahmet Canbaz, Nwakaeme, SörlothGöztepe: Beto, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Borges, Castro,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Medical Park

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Ivanildo Fernandes, Novak, Sosa, Doğan Erdoğan, Yusuf Sarı, Ahmet Canbaz, Nwakaeme, Sörloth

Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Borges, Castro, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Mossoro, Jerome

Gol: Dk. 31 Jerome (Göztepe)

Süper Lig 10. hafta maçında Göztepe, deplasmanda Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

9. dakikada orta sahadan topla ilerleyen Yusuf Sarı'nın pasında savunmanın arkasına sarkan Sörloth, ceza sahasına girdi. Göztepe savunmasının da müdahale etmeye çalıştığı topa Sörloth'un vuruşunda, meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

15. dakikada Gassama'nın sağdan ceza sahasına ortasında altıpas önünde Halil Akbunar'ın volesinde, top yandan auta gitti.

21. dakikada Sosa'nın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Beto'da kaldı.

31. dakikada Göztepe öne geçti. Mossoro'nun pasında sağ kanatta topla buluşan Gassama, ceza sahasına ortasını yaptı. Altıpas önünde topa gelişine vuran Jerome, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

37. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Doğan Erdoğan'ın vuruşunda, kaleci Beto topu çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekip Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 06:34 Kaynak: AA
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