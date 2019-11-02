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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Tzavellas, Siopis, Onur Bulut (Dk. 63 Djalma Campos), Ceyhun Gülselam (Dk. 84 Salih Uçan), Efecan Karaca, Bakasetas, Junior Fernandes (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy


Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Tzavellas, Siopis, Onur Bulut (Dk. 63 Djalma Campos), Ceyhun Gülselam (Dk. 84 Salih Uçan), Efecan Karaca, Bakasetas, Junior Fernandes (Dk. 75 Bammou), Cisse

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike (Dk. 89 Demba Ba), İrfan Can Kahveci (Dk. 17. Robinho), Visca, Elia (Dk. 60 Berkay Özcan), Crivelli


Sarı kart: Dk. 45 Nsakala (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 53 Crivelli (Medipol Başakşehir)

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir maçı 0-0 berabere bitti.

52. dakikada soldan Nsakala'nın ceza sahası içine ortası sonrası Bakasetas'ın kontrol ettikten sonra vuruşunda, top auta gitti.

66. dakikada soldan Robinho'nun ceza sahasına yaptığı ortada, arka direkte Visca'nın şutu sonrası kaleci Marafona meşin yuvarlağı kornere çeldi.

78. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca'nın rakip oyuncuyu geçtikten sonra uzak köşeye şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

80. dakikada Nsakala'nın solda ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Cisse'nin kafa vuruşunda, top üst direğe de çarparak auta gitti.

90. dakikada Bammou'nun soldan çizgiye inerek yaptığı ortada, müsait durumdaki Salih Uçan'ın kale önündeki kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

Müsabaka 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 07:42 Kaynak: AA
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