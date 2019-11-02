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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: AntalyaHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Mustafa Emre EyisoyAntalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Eren Albayrak, Chico (Dk.

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Stat: Antalya

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Mustafa Emre Eyisoy

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Eren Albayrak, Chico (Dk. 23 Serdar Özkan), Ufuk Akyol, Chahechouhe, Charles, Mukairu, Leschuk

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rebocho, Hutchinson, Lens, Ljajic, Elneny, Diaby, Umut Nayir

Goller: Dk. 9 Vida, Dk. 11 Diaby (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 9 Bahadır Öztürk (Antalyaspor)

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Antalyaspor-Beşiktaş maçının ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

4. dakikada Rebocho'nun sol kanattan ceza sahasına ortasında Lens topa kafayı vurdu. Kaleci Ferhat Kaplan gole izin vermedi.

9. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol çaprazdan kazanılan serbest atışı kullanan Ljajic'in ortasında Vida'nın altıpas önünden kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ferhat Kaplan'ın sağından filelerle buluştu: 0-1

11. dakikada siyah-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Ljajic'in orta sahadan ortasıyla yükseklik kazanan topu, ceza sahası dışında Lens kafayla yere indirdi. Bu sırada araya giren Eren Albayrak'tan meşin yuvarlağı kapan Diaby, penaltı noktasının yakınından çektiği şutla kaleci Ferhat Kaplan'ın solundan topu ağlarla buluşturdu: 0-2

17. dakikada Nazım Sangare'nin sağ kanattan ortasında Chahechouhe'nun ceza sahası dışından gelişine vuruşunda top, savunmadan döndü.

21. dakikada Ljajic'in pas verdiği Gökhan Gönül'ün ceza sahası dışından şutunda, kaleci Ferhat Kaplan topu güçlükle çeldi.

45. dakikada Elneny'nin ara pasında topla buluşan Lens, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti. Kaleci Ferhat Kaplan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 09:02 Kaynak: AA
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