Son Dakika Haberleri: Futbol: Süper Lig
Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Antalya Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Mustafa Emre Eyisoy Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Eren Albayrak, Chico (Dk. 23 Serdar Özkan), Ufuk Akyol (Dk. 82 Fredy), Chahechouhe (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Antalya


Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Mustafa Emre Eyisoy


Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Eren Albayrak, Chico (Dk. 23 Serdar Özkan), Ufuk Akyol (Dk. 82 Fredy), Chahechouhe (Dk. 46 Amilton), Charles, Mukairu, Leschuk

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rebocho, Hutchinson, Lens (Dk. 58 Burak Yılmaz), Ljajic (Dk. 76 Oğuzhan Özyakup), Elneny, Diaby, Umut Nayir (Dk. 87 Güven Yalçın)

Goller: Dk. 9 Vida, Dk. 11 Diaby (Beşiktaş), Dk. 52 Mukairu (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 9 Bahadır Öztürk, Dk. 67 Leschuk, Dk. 90+2 Mukairu (Antalyaspor), Dk. 48 Umut Nayir, Dk. 69 Rebocho (Beşiktaş)

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 yendi.

52. dakikada Antalyaspor, farkı 1'e indirdi. Leschuk'un orta sahadan defansın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Mukairu, ceza sahasına girip kaleci Karius'un solundan topu filelere gönderdi: 1-2

Beşiktaş'ta, Süper Lig'in 8. haftasında oynanan MKE Ankaragücü maçında sakatlanan ve tedavisi nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan Burak Yılmaz, karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna dahil oldu.

61. dakikada Amilton'un pasında Ufuk Akyol'un ceza alanı içinden şutunda, top üstten auta çıktı.

70. dakikada Bahadır Öztürk'ün hatalı pasında Burak Yılmaz, araya girmeye çalıştı. Kalesini terk eden Ferhat Kaplan'ın müdahalesiyle top, Ljajic'in önüne düştü. Ljajic, meşin yuvarlağı boş kaleye göndermek istedi. Top, yandan dışarı çıktı.

76. dakikada Burak Yılmaz'ın ceza sahası sağ çaprazından şutunda, kaleci Ferhat Kaplan meşin yuvarlağı kontrol etti.

87. dakikada Fredy'nin sağ kanattan pasında kale önünde topla buluşan Serdar Özkan'ın şutunda, kaleci Karius meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

90+3. dakikada Fredy'nin sağ kanattan ortasında yaşanan karambolde Güven Yalçın, topu kornere gönderdi.

Karşılaşmayı, Beşiktaş 2-1 kazandı.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Annesini kaybedip maça çıktı! 90 dakika sonunda gözyaşlarını tutamadı
Rıdvan Dilmen'den Abdullah Avcı'ya Kadıköy uyarısı! Loris Karius'un performansı, Beşiktaşlıları mest etti! Milyoner'de ilk soruda elenen yarışmacı verdiği cevapla sosyal medyada gündem oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 05:01:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Süper Lig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]