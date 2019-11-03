Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Zorbay Küçük, Hakan Yemişken, İbrahim Bozbey
Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Mustafa Yumlu, Bergdich, Oğuz Yılmaz, Lopes, Murawski, Aissati, Olcay Şahan, Barrow, Zeki Yavru, Mehmet Akyüz
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Fatih Aksoy, Appindangoye, Goiano, Mert Hakan Yandaş, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare
Gol: Dk. 40 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor),
Sarı kartlar: Dk. 24 Goiano (Demir Grup Sivasspor), Dk. 41 Lopes, Dk. 45+1 Murawski (Yukatel Denizlispor)
Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
14. dakikada gelişen atakta, ceza sahası içerisinde topla buluşan konuk ekipten Mert Hakan Yandaş'ın sert vuruşunda, golü kaleci Stackhowiak engelledi.
19. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutta top, savunmanın müdahalesiyle uzaklaştırıldı.
20. dakikada sol kanattan gelişen Yukatel Denizlispor atağında Barrow'un yerden ortasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Mehmet Akyüz'ün vuruşunda, top az farkla auta çıktı.
40. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Yatabare'nin pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın sert vuruşunda, top kaleci Stackhowiak'tan döndü. Dönen topu önünde bulan Hakan Arslan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı Demir Grup Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.