Stat: Eryaman
Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Kamil Çetin
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Moke, Faty, Canteros, Aydın Karabulut, İlhan Parlak, Orgill
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Olkowski, Kana Bıyık, Djilobodji, Tosca, Diarra, Chibsah, Güray Vural, Morais, Jefferson, Twumasi
Gol: Dk. 30 Twumasi (Penaltıdan) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 44 Djilobodji (Gaziantep FK), Dk. 44 Pinto (MKE Ankaragücü)
Süper Lig'deki MKE Ankaragücü-Gaziantep Futbol Kulübü maçının ilk yarısını konuk ekip, 1-0 önde bitirdi.
13. dakikada Pinto'nun sol taraftan altıpas içine gönderdiği topa iyi yükselen Orgill kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
30. dakikada gelişen konuk ekip atağında, Pazdan'ın ceza sahasında topa elle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Twumasi'nin vuruşunda, kaleci Korcan Çelikay'dan seken meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
45+2. dakikada Canteros'un kullandığı serbest vuruşta kaleci Günay Güvenç son anda topu çizgiden çıkardı.
Karşılaşmanın ilk devresi, Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.