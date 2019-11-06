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Futbol: Süper Lig

7 saat önce

Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

8 Kasım Cuma:

20.30 Fenerbahçe- Kasımpaşa: Ali Palabıyık

9 Kasım Cumartesi:

15.00 Gençlerbirliği- İstikbal Mobilya Kayserispor: Ali Şansalan

17.30 Çaykur Rizespor- Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

17.30 Demir Grup Sivasspor- İttifak Holding Konyaspor: Mete Kalkavan

20.00 Gaziantep Futbol Kulübü- Galatasaray: Cüneyt Çakır

10 Kasım Pazar:

14.00 Göztepe-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler

16.30 Trabzonspor- Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor: Özgür Yankaya

19.00 Medipol Başakşehir- MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük

Kasımpaşa, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:44 Kaynak: AA
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