Gençlerbirliği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla karşılaşmaya Atatürk imzalı formayla çıktı.

17. dakikada Erdem Özgenç'in ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Lung gole izin vermedi.

14. dakikada Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. Sio'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta Abdennour'a da çarpan top ağlarla buluştu.

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