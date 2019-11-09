90. dakikada ev sahibi takım üçüncü gole çok yaklaştı. Sio'nun ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta top Lung'dan sekti. Pozisyonun devamında Stancu'nun vuruşunda top çizgiye paralel gitti.

71. dakikada konuk ekip 15 yaşındaki Emre Demir'in golüyle beraberliği yakaladı. 17 yaşındaki Nurettin Korkmaz'ın soldan cezasına çevirdiği top savunmaya çarptıktan sonra Emre'nin önünde kaldı. Emre'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta top filelere gitti: 1-1. 15 yaşındaki Emre, Süper Lig tarihinde gol atan en genç futbolcu oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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