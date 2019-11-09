Son Dakika Haberleri: Futbol: Süper Lig
Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: EryamanHakemler: Ali Şansalan, Candaş Elbil, Mehmet Salih MazlumGençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 89 Ahmet Oğuz), Berat Ayberk Özdemir (Dk. 80 Rahmetullah Berişbek), Sessegnon, Sio, Nadir Çiftçi (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Eryaman

Hakemler: Ali Şansalan, Candaş Elbil, Mehmet Salih Mazlum

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 89 Ahmet Oğuz), Berat Ayberk Özdemir (Dk. 80 Rahmetullah Berişbek), Sessegnon, Sio, Nadir Çiftçi (Dk. 69 Fabricio), Candeias, Stancu

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Djedje (Dk. 86 Bilal Başacıkoğlu), Miguel Lopes, Abdennour, Yasir Subaşı, Şamil Çinaz, Hasan Hüseyin Acar, Umut Bulut (Dk. 67 Nurettin Korkmaz), Mensah (Dk. 67 Emre Demir), Henrique, Adebayor

Goller: Dk. 14 Sio, Dk. 81 Stancu (Gençlerbirliği), Dk. 71 Emre Demir (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 61 Sio, Dk. 84 Candeias (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 yendi.

47. dakikada Sio'nun pasında sağ kanatta topla buluşan Erdem Özgenç, bekletmeden ceza sahasına ortasını yaptı. Müsait pozisyondaki Stancu'nun kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

63. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Lung topu kornere çeldi.

71. dakikada konuk ekip 15 yaşındaki Emre Demir'in golüyle beraberliği yakaladı. 17 yaşındaki Nurettin Korkmaz'ın soldan cezasına çevirdiği top savunmaya çarptıktan sonra Emre'nin önünde kaldı. Emre'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta top filelere gitti: 1-1. 15 yaşındaki Emre, Süper Lig tarihinde gol atan en genç futbolcu oldu.

75. dakikada Djedje'nin hatalı pasında Stancu kaleciyle karşı karşıya kaldı. Rumen futbolcunun şutunda kaleci Lung gole izin vermedi.

81. dakikada Gençlerbirliği, Stancu'nun golüyle yeniden öne geçti. Erdem Özgenç'in sağ kanattan ortasında Sio topu kafayla Stancu'ya indirdi. Stancu'nun vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

90. dakikada ev sahibi takım üçüncü gole çok yaklaştı. Sio'nun ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta top Lung'dan sekti. Pozisyonun devamında Stancu'nun vuruşunda top çizgiye paralel gitti.

Karşılaşma, Gençlerbirliği'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sezon ikinci galibiyetini alan Gençlerbirliği puanını 10'a yükseltirken, İstikbal Mobilya Kayserispor 7 puanda kaldı.

İbrahim Pehlivan, Ali Şansalan, Ahmet Oğuz, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 05:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hem tuvalet temizliyor hem de üniversite için ders çalışıyor
Denizli'de uyuşturucu satıcılarının kavgası kanlı bitti: 1 ölü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin arasında Soçi mutabakatı görüşmesi Kültür Bakanı Ersoy, Atatürk'ün daha önce yayınlanmayan 43 saniyelik görüntüsünü yayınladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 23:30:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Süper Lig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]