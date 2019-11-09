Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Ziya Erdal, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Gioano, Mert Hakan Yandaş (Dk. 77 Traore), Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Emre Kılınç (Dk. 87 Kone), Yatabare, Fernando (Dk. 67 Erdoğan Yeşilyurt)

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ferhat Öztorun (Dk. 87 Daci), Diagne, Anicic, Skubic, Jevtovic, Shengelia, Hadziahmetovic, Jonsson (Dk. 63 Milosevic), Ömer Ali Şahiner, Miya (Dk. 63 Bajic)

Goller: Dk. 80 Emre Kılınç, Dk. 89 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)

Kırmızı kart: Dk. 78 Shengelia (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 52 Fatih Aksoy (Demir Grup Sivasspor), Dk. 65 Hadziahmetovic, Dk. 87 Anicic (İttifak Holding Konyaspor)

Süper Lig'in 11. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-0 yendi.

58. dakikada Ziya Erdal'ın soldan ortasında, Yatabare'nin indirdiği topa arka direkte Emre Kılınç'ın vuruşu sonrası meşin yuvarlağa savunmada Diagne elle müdahalede bulundu. Hakem Mete Kalkavan, yardımcısının uyarısı ile penaltı noktasını gösterirken, VAR incelemesinde pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu belirlendi. Hakem Kalkavan, penaltı kararını ve Diagne'ye gösterdiği sarı kartı iptal etti.

69. dakikada Shengelia'nın ceza alanı dışından şutunda, top az farkla dışarı gitti.

78. dakikada İttifak Holding Konyasporlu oyuncu Shengelia, ikili mücadelede Ziya Erdal'ın yüzüne darbesi nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

80. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Sağ kanattan Traore'nin pasında topla buluşan Emre Kılınç, uzak mesafeden sert bir vuruşla meşun yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

83. dakikada sol kanattan Ziya Erdal'ın pasında ceza alanına giren Erdoğan Yeşilyurt'un sert vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

89. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'yı çıkardı. Ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Arslan'ın sağ çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'nın sağından ağlarla buluştu. 2-0.

Mücadele, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.