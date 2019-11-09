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Futbol: Süper Lig

7 saat önce

Stat: Kalyon Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Tosca, Kayode (Dk. 83 Kenan Özer), Güray Vural, Junior Morais, Chibsah, Olkowski (Dk. 46 Diarra), Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Twumasi (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Kalyon


Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun


Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Tosca, Kayode (Dk. 83 Kenan Özer), Güray Vural, Junior Morais, Chibsah, Olkowski (Dk. 46 Diarra), Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Twumasi (Dk. 67 Furkan Soyalp)

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Ömer Bayram (Dk. 66 Seri), Lemina, Feghouli, Adem Büyük (Dk. 87 Taylan Antalyalı), Andone (Dk. 11 Babel)


Goller: Dk. 21 Ömer Bayram, Dk. 43 Feghouli (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 7 Olkowski, Dk. 45 Oğuz Ceylan, Dk. 80 Djilobodji, (Gaziantep FK), Dk. 64 Lemina (Galatasaray)

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 yendi.

50. dakikada sağ kanatta topla buluşan Oğuz Ceylan'ın çalımlarla ceza sahasına girer girmez vuruşunda, top yandan az farkla auta gitti.

54. dakikada Güray Vural'ın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde iyi yükselen Djilobodji'nin kafa vuruşu istediği gibi olmadı ve top yandan auta çıktı.

69. dakikada Galatasaray üçüncü gole çok yaklaştı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Feghouli'nin şutunda, arka direğe çarpan top oyun alanına döndü ve kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı kontrol etti.

81. dakikada Galatasaray ikinci kez direği geçemedi. Sol çaprazdan Feghouli'nin kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü ve savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Karşılaşma Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Günay Güvenç, Güray Vural, Kenan Özer, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:14 Kaynak: AA
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