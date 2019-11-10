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Futbol: Süper Lig

7 saat önce

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Zorbay Küçük, Mustafa Savranlar, Bilal GölenMedipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Visca, Berkay Özcan (Dk. 63 Arda Turan), Gulbrandsen (Dk. 73 Elia), Crivelli (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Zorbay Küçük, Mustafa Savranlar, Bilal Gölen

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Visca, Berkay Özcan (Dk. 63 Arda Turan), Gulbrandsen (Dk. 73 Elia), Crivelli (Dk. 82 Demba Ba)

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic (Dk. 46 Yalçın Ayhan), Pazdan, Mehmet Sak (Dk. 82 Cebrail Karayel), Faty, Sedat Ağçay (Dk. 54 Canteros), Aydın Karabulut, Orgill, Moke, İlhan Parlak

Goller: Dk. 10 ve 77 Crivelli (Medipol Başakşehir), Dk. 87 Aydın Karabulut (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 38 Kitsiou, Dk. 66 Mehmet Sak (MKE Ankaragücü), Dk. 84 Arda Turan (Medipol Başakşehir)

Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir ile MKE Ankaragücü arasında oynanan karşılaşma ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

49. dakikada MKE Ankaragücü ceza sahası dışında topla buluşan Visca'nın şutunda, kaleci Korcan soluna gelen topa uzandı ve kornere çeldi.

51. dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Azubuike, altıpas içine yerden topu gönderdi. Gulbrandsen yakın mesafeden şutunu attı, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

54. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında Visca, ceza yayı üzerinden plase vuruşunu yaptı, kaleci Korcan köşeye giden topu son anda kornere çeldi.

77. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Visca'nın altıpas önüne gönderdiği topa Crivelli gelişine vurdu ve fileleri havalandırdı: 2-0.

87. dakikada Ankaragücü farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası dışından Aydın Karabulut'un kale içine gönderdiği topa hiçbir oyuncu dokunamadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

Karşılaşmayı Medipol Başakşehir 2-1 kazandı.

Mehmet Topal, Mert Günok, Arda Turan, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:02 Kaynak: AA
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