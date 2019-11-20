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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:


22 Kasım Cuma:

20.30 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

23 Kasım Cumartesi:

15.00 Yukatel Denizlispor- Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

17.30 MKE Ankaragücü- Trabzonspor: Cüneyt Çakır

20.00 İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş: Fırat Aydınus

24 Kasım Pazar:

14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya

16.30 Kasımpaşa- Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

16.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: Volkan Bayarslan

19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor- Fenerbahçe: Mete Kalkavan

25 Kasım Pazartesi:

20.00 Antalyaspor- Gaziantep FK: Hüseyin Göçek

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:22 Kaynak: AA
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