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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: EryamanHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunMKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Yalçın Ayhan, Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay, Faty, Canteros, Aydın Karabulut (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Eryaman

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Yalçın Ayhan, Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay, Faty, Canteros, Aydın Karabulut (Dk. 25 Cebrail Karayel), İlhan Parlak, Orgill

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Yusuf Sarı, Obi Mikel, Sosa, Nwakaeme, Sörloth

Gol: Dk. 6 Sörloth (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 45+1 Faty (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 9 İlhan Parlak, Dk. 36 Canteros (MKE Ankaragücü), Dk. 40 Yusuf Sarı (Trabzonspor)

Süper Lig'in 12. haftasındaki MKE Ankaragücü-Trabzonspor maçının ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.

6. dakikada Kitsiou'nun, Yalçın Ayhan'a göndermek istediği topu araya girerek önüne alan Sörloth meşin yuvarlağı biraz sürdükten sonra ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

18. dakikada Canteros'un kullandığı serbest atışta top ilk önce direğe ardından da kalecinin sırtına çarparak kornere gitti.

23. dakikada Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta altı pas içinde iyi yükselen Obi Mikel'in vuruşunda, üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

30. dakikada Sosa'nın ortasında ceza alanı içinde Yalçın Ayhan topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak Sörloth'un önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda Yalçın Ayhan'a çarpan top ceza sahası dışına çıktı.

42. dakikada Sosa'nın şutunda kaleci Korcan Çelikay topu sektirince meşin yuvarlak Sörloth'un önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci tehlikeyi önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Trabzonspor üstünlüğünde sona erdi.

Korcan Çelikay, Cüneyt Çakır, Yalçın Ayhan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 06:38 Kaynak: AA
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