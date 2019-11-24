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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim BozbeyKasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Jorge Fernandes, Sadiku, Veigneau, Aytaç Kara, Khalili, Quaresma, Hajradinovic, Mustafa Pektemek, KoitaGençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Toure, Flavio, Halil...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Jorge Fernandes, Sadiku, Veigneau, Aytaç Kara, Khalili, Quaresma, Hajradinovic, Mustafa Pektemek, Koita

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Toure, Flavio, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Ayberk Özdemir, Fabricio, Polomat, Sessegnon, Nadir Çiftçi, Stancu

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Kasımpaşa-Gençlerbirliği mücadelesinin ilk yarısı golsüz tamamlandı.

1. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Ricardo Quaresma'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında Khalili'nin penaltı noktası civarından yaptığı kafa vuruşunda kaleci Ertaç Özbir, son anda müdahale ederek topu üstten kornere çeldi.

22. dakikada Quaresma, sağ çaprazdan ceza sahasına girerken sağ ayağının dışıyla vuruşunu yaptı. Kaleci Ertaç, meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

29. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın soldan ortasında Bogdan Stancu'nun altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Fatih Öztürk topu kontrol etti.

Karşılaşmanın devre arasına golsüz eşitlikle gidildi.

Ricardo Quaresma, Fatih Öztürk, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 05:36 Kaynak: AA
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