Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Jorge Fernandes, Sadiku, Veigneau, Aytaç Kara, Khalili (Dk. 90 Heintz), Quaresma, Hajradinovic, Mustafa Pektemek (Dk. 81 İlhan Depe), Koita

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Toure, Flavio, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Ayberk Özdemir (Dk. 80 Seuntjens), Fabricio, Polomat (Dk. 67 Diallo), Sessegnon, Nadir Çiftçi (Dk. 58 Ayite), Stancu

Goller: Dk. 54 Aytaç Kara (Kasımpaşa), Dk. 82 ve 88 Stancu (Penaltıdan) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 69 Stancu (Gençlerbirliği), Dk. 87 Popov (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan maçta Gençlerbirliği, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla ligde 3. galibiyetini alan Gençlerbirliği puanını 13'e çıkardı, 6. mağlubiyetini yaşayan Kasımpaşa ise 12 puanda kaldı.

54. dakikada Kasımpaşa golü buldu. Sağ kanatta çizgiye yakın bir noktada topla buluşan Quaresma, pasını savunmanın arkasına sarkan Hajradinovic'e verdi. Hajradinovic, ceza sahasına girdikten sonra topu kale alanına çıkardı. Aytaç Kara'nın penaltı noktası civarında bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Ertaç'ın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

65. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasında Ayite'nin ön direkte yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

82. dakikada Gençlerbirliği beraberliği sağladı. Erdem Özgenç'in sağdan kullandığı kornerde Stancu, altıpasın önünde topu sağ ayağıyla kontrol etti. Rumen oyuncu, döndükten sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Fatih'in solundan ağlarla buluşturdu: 1-1.

88. dakikada konuk takım öne geçti. 87. dakikada Stancu'nun ceza sahası içinde kaleye şutunda meşin yuvarlak, yakın mesafede Strahil Popov'un koluna çarptı ve maçın hakemi Alper Ulusoy, penaltı kararı verdi. 88. dakikada topun başına geçen Stancu, meşin yuvarlağı sağ köşeden filelere gönderdi: 1-2.

Karşılaşmayı Gençlerbirliği 2-1 kazandı.