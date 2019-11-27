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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Süper Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Süper Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

29 Kasım Cuma:

20.30 Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Zorbay Küçük

30 Kasım Cumartesi:

15.00 Demir Grup Sivasspor- Kasımpaşa: Cüneyt Çakır

15.00 Çaykur Rizespor- İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya

17.30 Aytemiz Alanyaspor- MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy

20.00 Göztepe- Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

1 Aralık Pazar:

14.00 Gaziantep FK-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan

16.30 Medipol Başakşehir- Antalyaspor: Serkan Tokat

19.00 Trabzonspor- Galatasaray: Ali Palabıyık

2 Aralık Pazartesi:

20.00 Beşiktaş- İstikbal Mobilya Kayserispor: Ümit Öztürk

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:18 Kaynak: AA
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