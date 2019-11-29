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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: EryamanHakemler: Zorbay Küçük, İbrahim Çağlar Uyarcan, Hakan YemişkenGençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç (Dk. 66 Diallo), Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Fabricio, Berat Ayberk Özdemir (Dk. 46 Ayite), Sio, Sessegnon, Candeias (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Eryaman

Hakemler: Zorbay Küçük, İbrahim Çağlar Uyarcan, Hakan Yemişken

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç (Dk. 66 Diallo), Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Fabricio, Berat Ayberk Özdemir (Dk. 46 Ayite), Sio, Sessegnon, Candeias (Dk. 89 Rahmetullah Berişbek), Stancu

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah (Dk. 79 Fofana), Ahmet Ildiz (Dk. 62 Murat Yıldırım), Gökhan Töre (Dk. 71 Guilherme), Bifouma, Jahovic

Goller: Dk. 44 Bifouma, Dk. 85 ve 88 Robin Yalçın (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 52 Sio, Dk. 76 Stancu (Penaltıdan), Dk. 90+1 Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 32 Erdem Özgenç, Dk. 90+5 Sio (Gençlerbirliği), Dk. 75 Murat Yıldırım, Dk. 90+4 Fofana (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği ile BtcTurk Yeni Malatyaspor 3-3 berabere kaldı.

52. dakikada Gençlerbirliği beraberliği yakaladı. Sio'nun ceza yayından yaptığı sert vuruşta top kalecinin sağından ağlara gitti: 1-1

56. dakikada bu kez Candeias uzaktan şansını denedi. Portekizli futbolcunun ceza sahası dışı sağ çaprazdan çektiği şutta kaleci Farnolle topu kornere çeldi.

61. dakikada Robin Yalçın'ın uzaktan şutunda kaleci Ertaç Özbir, sağına gelen topa iyi uzanarak gole izin vermedi.

73. dakikada Ayite'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şutta top direkten döndü. VAR uyarısıyla pozisyonu ekrandan izleyen hakem Zorbay Küçük, Ayite'nin şutunda Murat Yıldırım'ın topa elle müdahale ettiğini tespit etti ve penaltı kararı verdi.

76. dakikada penaltı atışını kullanan Stancu, Gençlerbirliği'nin ikinci golünü attı: 2-1

85. dakikada konuk ekip beraberlik golünü buldu. Murat Yıldırım'ın pasında Robin Yalçın'ın, penaltı noktasının gerisinden bekletmeden yaptığı vuruşta top kalecinin sağından ağlara gitti: 2-2

88. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor 3-2 öne geçti. Robin Yalçın, ceza yayından yaptığı vuruşla topu bir kez daha Gençlerbirliği fileleriyle buluşturdu: 2-3

90+1. dakikada Toure'nin uzun pasında Mina'dan seken top Rahmetullah'ın önünde kaldı. Rahmetullah, ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşla skora denge getirdi: 3-3

Son bölümleri büyük heyecana sahne olan karşılaşma 3-3 bitti.

İbrahim Çağlar, Erdem Özgenç, Ertaç Özbir, Kolo Toure, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:48 Kaynak: AA
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