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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Yeni 4 EylülHakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Alpaslan DedeşDemir Grup Sivasspor: Samassa, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Goiano, Mert Hakan Yandaş, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Yatabare, FernandoKasımpaşa: Fatih Öztürk, Ben Youssef, Jorge Fernandes, Popov,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Alpaslan Dedeş

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Goiano, Mert Hakan Yandaş, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Yatabare, Fernando

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Ben Youssef, Jorge Fernandes, Popov, Karim Hafez, Khalili, Aytaç Kara, Sadiku, Mustafa Pektemek, Quaresma, Koita

Goller: Dk. 10 Hakan Arslan, Dk. 17 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Aytaç Kara, Dk. 19 Jorge Fernandes, Dk. 36 Koita (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 13. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa karşılaşmasının ilk yarısını ev sahibi ekip, 2-0 önde tamamladı.

2. dakikada Koita'nın pasıyla topla buluşan Sadiku'nun ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

10. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın kafayla indirdiği topa Hakan Arslan ceza yayı üzerinden sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'ün solundan ağlara gitti: 1-0

17. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Mert Hakan Yandaş'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Goiano, meşin yuvarlağı altıpas önündeki Yatabare'ye doğru çıkardı. Boş durumdaki Yatabare, düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı: 2-0

30. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasına hareketlenen Yatabare, altıpas içinde topa gelişine vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Fatih Öztürk'ten döndü.

43. dakikada Emre Kılınç orta sahadan aldığı topla ceza alanına sokuldu. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin yanından az farkla auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Mert Hakan Yandaş, Fatih Öztürk, Uğur Çiftçi, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 04:02 Kaynak: AA
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