Son Dakika Haberleri: Futbol: Süper Lig
Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor

Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Baiano, Welinton, Caulker, Nsakala, Siopis, Musa Çağıran (Dk. 65 Salih Uçan), Efecan Karaca (Dk. 82 Onur Bulut), Bakasetas (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz


Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Baiano, Welinton, Caulker, Nsakala, Siopis, Musa Çağıran (Dk. 65 Salih Uçan), Efecan Karaca (Dk. 82 Onur Bulut), Bakasetas (Dk. 89 Umut Güneş), Djalma Campos, Yacine Bammou

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Kulusic, Pazdan, Pinto, Kitsiou, Moke (Dk. 65 Ender Aygören), Hasan Kaya (Dk. 79 Berke Gürbüz), Mehmet Sak (Dk. 46 Alper Önal), Canteros, Orgill


Goller: Dk. 16 ve 85 Bakasetas, Dk. 24, 90+3 ve 90+5 Djalma Campos (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 57 Cisse (yedek kulübesinde) (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 63 Cebrail Karayel, 90+1 Orgill (MKE Ankaragücü)


Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 5-0 yendi.

51. dakikada sol kanattan gelişen atakta Nsakala, topu ön direkte bulunan Yacine Bammou'ya çıkardı. Bu futbolcunun vuramadığı meşin yuvarlağı takip eden Baiano ceza sahasındaki Bakasetas'a pasını verdi. Yunan oyuncunun vuruşunda top Ankaragücü oyuncusu Pazdan'dan döndü.

59. dakikada sağ kanattan gelen ortayı ceza sahası içerisindeki Canteros indirdi. Nsakala göğsüyle topu kalecisine aktarmak isterken araya Orgill girdi. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda kaleci Marafona gole izin vermedi.

85. dakikada Alanyaspor farkı 3'e çıkardı. Sağ kanttan Onur Bulut'un ceza sahasına yaptığı ortada Djalma Campos, topu Bakasetas'a indirdi. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0

90+3. dakikada ev sahibi ekip bir gol daha buldu. Sol kanattan ceza sahası içine giren Siopis ön direğe doğru topu çıkardı. Djalma Campos kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 4-0

90+5. dakikada Alanyaspor fileleri bir kez daha havalandırdı. Umut Güneş'in defansın arkasına attığı pasa hareketlenen Djalma Campos kaleciyle karşı karşıya kaldı. Düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturan Djalma Campos maçtaki 3. golünü attı: 5-0

Karşılaşma, Aytemiz Alanyaspor'un 5-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Aytemiz Alanyaspor, Salih Uçan, Onur Bulut, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 07:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kemal Unakıtan'a ait Üsküdar'daki villanın çatısı, belediye ekiplerince yıkıldı
Kamuda aktif görevde olan bin 387 ByLock kullanıcısı tespit edildi Alanyaspor kendi evinde farklı kazandı Tuncay Şanlı maç sonunda isyan etti: Olan Fenerbahçe'ye oluyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 02:05:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Süper Lig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]