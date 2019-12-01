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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: KalyonHakemler: Atilla Karaoğlan, İsmail Şencan, Samet ÇiçekGaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Güray Vural, Jefferson, Diarra, Furkan Soyalp, Twumasi, KayodeYukatel Denizlispor: Stackhowiak, Lopes, Mustafa Yumlu, Sapunaru, Bergdich, Sacko, Aissati,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Kalyon

Hakemler: Atilla Karaoğlan, İsmail Şencan, Samet Çiçek

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Güray Vural, Jefferson, Diarra, Furkan Soyalp, Twumasi, Kayode

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Lopes, Mustafa Yumlu, Sapunaru, Bergdich, Sacko, Aissati, Sackey, Olcay Şahan, Rodallega, Barrow

Sarı kartlar: Dk. 15 Sacko (Yukatel Denizlispor), Dk. 19 Furkan Soyalp (Gaziantep FK)

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK-Yukatel Denizlispor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

24. dakikada Tosca'nın pasıyla topla buluşan Furkan Soyalp'in ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

27. dakikada Twumasi'nin ara pasında ceza sahası dışında topla buluşan Furkan Soyalp'in yerden vuruşunda, kaleci Stackhowiak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

35. dakikada Twumasi'nin altıpas üzerinden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

Denizlispor, Karaoğlan, Tosca, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:06 Kaynak: AA
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