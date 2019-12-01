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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Kalyon Hakemler: Atilla Karaoğlan, İsmail Şencan, Samet Çiçek Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Güray Vural, Jefferson, Diarra, Furkan Soyalp (Dk. 77 Pawlowski), Twumasi (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Kalyon


Hakemler: Atilla Karaoğlan, İsmail Şencan, Samet Çiçek


Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Güray Vural, Jefferson, Diarra, Furkan Soyalp (Dk. 77 Pawlowski), Twumasi (Dk. 77 Chibsah), Kayode

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Lopes, Mustafa Yumlu, Sapunaru (Dk. 48 Oğuz Yılmaz), Bergdich, Sacko (Dk. 90 Estupinan), Aissati, Sackey (Dk. 87 Zeki Yavru), Olcay Şahan, Rodallega, Barrow

Goller: Dk. 54 Kayode (Gaziantep FK), Dk. 58 ve 85 Sacko (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Sacko, Dk. 65 Aissati, Dk. 75 Mustafa Yumlu, Dk. 78 Bergdich, Dk. 83 Barrow (Yukatel Denizlispor), Dk. 19 Furkan Soyalp, Dk. 83 Oğuz Ceylan, Dk. 90+4 Chibsah (Gaziantep FK)

Süper Lig'in 13. haftasında Yukatel Denizlispor, deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1 yendi.

52. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Kayode'nin altıpas üzerinden kaleye çektiği şutta, kaleci Stackhowiak gole izin vermedi.

54. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Bergdich'in kaleci Stackhowiak'a vermek istediği geri pas kısa düştü. Ceza alanında topu kontrol eden ve Stackhowiak'tan sıyrılan Kayode, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0

58. dakikada Yukatel Denizlispor beraberliği yakaladı. Rakibine çalım atarak ceza sahasına giren Barrow, pasını Olcay Şahan'a ulaştırdı. Olcay Şahan'ın pasında topu kontrol eden ve rakibinden sıyrılan Sacko'nun ceza sahası dışından hafif sağ çaprazdan sert vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

85. dakikada konuk ekip öne geçti. Orta sahanın solunda topla buluşan Barrow, meşin yuvarlağı süratli bir şekilde ceza sahasının soluna kadar taşıyarak yerden ortasını yaptı. Müsait durumda bulunan Sacko'nun gelişine sol ayağıyla çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç'in solundan ağlarla buluştu: 1-2

Karşılaşma, Yukatel Denizlispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın, ilk yarının bitiminde soyunma odalarına gidilirken maçın hakemi Atilla Karaoğlan'a yaptığı itirazlar nedeniyle sarı kart gördüğü öğrenildi.

Günay Güvenç, Karaoğlan, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:18 Kaynak: AA
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