Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Serkan Tokat, Mustafa Sönmez, Mehmet Metin
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Aziz Eraltay, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Visca, İrfan Can Kahveci, Berkay Özcan, Elia, Crivelli
Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Tarık Çamdal, Ufuk Akyol, Charles, Hakan Özmert, Chahechouhe, Doğukan Sinik, Mukairu
Sarı kartlar: Dk. 15 Charles (Antalyaspor), Dk. 17 Crivelli (Medipol Başakşehir)
Süper Lig'in 13. haftasında Medipol Başakşehir ile Antalyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı, 0-0 berabere bitti.
8. dakikada Doğukan Sinik'in ceza yayı önünden çektiği sert şutta, top az farkla yandan auta gitti.
36. dakikada Nazım Sangare'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Ufuk Akyol'un vuruşunda, kaleci Mert Günok topa sahip oldu.
41. dakikada Visca'nın pasıyla kale sahası önünde topu kontrol eden Berkay Özcan'ın dönerek yaptığı vuruşta, kaleci Ferhat Kaplan son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.