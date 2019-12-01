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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Serkan Tokat, Mustafa Sönmez, Mehmet MetinMedipol Başakşehir: Mert Günok, Aziz Eraltay, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Visca, İrfan Can Kahveci, Berkay Özcan, Elia, CrivelliAntalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Tarık Çamdal,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Serkan Tokat, Mustafa Sönmez, Mehmet Metin

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Aziz Eraltay, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Visca, İrfan Can Kahveci, Berkay Özcan, Elia, Crivelli

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Tarık Çamdal, Ufuk Akyol, Charles, Hakan Özmert, Chahechouhe, Doğukan Sinik, Mukairu

Sarı kartlar: Dk. 15 Charles (Antalyaspor), Dk. 17 Crivelli (Medipol Başakşehir)

Süper Lig'in 13. haftasında Medipol Başakşehir ile Antalyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı, 0-0 berabere bitti.

8. dakikada Doğukan Sinik'in ceza yayı önünden çektiği sert şutta, top az farkla yandan auta gitti.

36. dakikada Nazım Sangare'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Ufuk Akyol'un vuruşunda, kaleci Mert Günok topa sahip oldu.

41. dakikada Visca'nın pasıyla kale sahası önünde topu kontrol eden Berkay Özcan'ın dönerek yaptığı vuruşta, kaleci Ferhat Kaplan son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

Ferhat Kaplan, Berkay Özcan, Mert Günok, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 05:24 Kaynak: AA
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