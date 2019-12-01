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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Medical ParkHakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan ÇimenTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Campi, Hüseyin Türkmen, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Sosa, Obi Mikel, Yusuf Sarı, Nwakaeme, SörlothGalatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Nzonzi, Feghouli,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Campi, Hüseyin Türkmen, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Sosa, Obi Mikel, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Sörloth

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Nzonzi, Feghouli, Lemina, Belhanda, Ömer Bayram, Adem Büyük

Sarı kartlar: Dk. 27 Sosa (Trabzonspor), Dk. 27 Ömer Bayram, Dk. 40 Nzonzi (Galatasaray)

Süper Lig'in 13. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

2. dakikada sol kanattan ilerleyen Mariano'nun ortasında Feghouli'nin vuruşunda, top üstten farklı şekilde dışarıya gitti.

14. dakikada Yusuf Sarı'nın sağdan ters kanada gönderdiği topla buluşan Nwakaeme'nin çaprazdan yerden şutunda, top kaleci Muslera'da kaldı.

25. dakikada Sosa'nın sağ çaprazdan ortaladığı topa Obi Mikel kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

43. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası ön sol çaprazından içeriye gönderdiği topu Pereira kafayla indirdi. Meşin yuvarlağa Sörloth dokunamayınca Kamil Ahmet Çörekçi topu direk dibinde çıkardı. Ancak kaleci Muslera topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle bitti.

Fernando Muslera, Serkan Olguncan, Ali Palabıyık, Ahmet Çörekçi, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 08:08 Kaynak: AA
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