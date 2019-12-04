Süper Lig'de 14. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 14. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şunlar:
6 Aralık Cuma:
20.30 Fenerbahçe- Gençlerbirliği: Ali Şansalan
7 Aralık Cumartesi:
15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk
17.30 MKE Ankaragücü-Göztepe: Mete Kalkavan
20.00 Galatasaray- Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler
8 Aralık Pazar:
14.00 İttifak Holding Konyaspor- Gaziantep Futbol Kulübü: Ali Palabıyık
16.30 Antalyaspor- Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.30 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy
19.00 Kasımpaşa- Beşiktaş: Arda Kardeşler
9 Aralık Pazartesi:
20.00 İstikbal Mobilya Kayserispor- Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus