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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: ÜlkerHakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, İsmail ŞencanFenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz (Dk. 46 Ferdi Kadıoğlu), Hasan Ali Kaldırım, Gustavo, Emre Belözoğlu (Dk. 57 Jailson), Ozan Tufan, Kruse, Rodrigues, Muric (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, İsmail Şencan

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz (Dk. 46 Ferdi Kadıoğlu), Hasan Ali Kaldırım, Gustavo, Emre Belözoğlu (Dk. 57 Jailson), Ozan Tufan, Kruse, Rodrigues, Muric (Dk. 77 Tolgay Arslan)

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Candeias, Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 46 Nadir Çiftçi), Fabricio, Berat Ayberk Özdemir (Dk. 65 Rahmetullah Berişbek), Sio (Dk. 84 Sefa Yılmaz), Sessegnon, Polomat, Stancu

Goller: Dk. 9 Sio, Dk. 78 Stancu (Gençlerbirliği), Dk. 23 ve 39 Muric, Dk. 32 Gustavo, Dk. 75 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 87 Kruse (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 20 Sio, Dk. 52 Polomat, Dk. 81 Candeias, Stancu (Maç bittikten sonra) (Gençlerbirliği), Dk. 30 Ozan Tufan, Dk. 73 Muric, Dk. 79 Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni 5-2 yendi.

68. dakikada Muric'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Kruse'nin zayıf şutunda kaleci Ertaç Özbir, meşin yuvarlağın iki hamlede sahibi oldu.

75. dakikada Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, şık bir gole imza attı. Ozan Tufan'ın pasında topla buluşan Ferdi, ceza yayına girmeden şutunu çekti. Ferdi'nin vuruşunda kaleci Ertaç Özbir'in müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelere gitti: 4-1.

78. dakika Gençlerbirliği farkı 2'ye indirdi. Stancu'nun ceza yayına girerek çektiği şutta top filelerle buluştu: 4-2.

87. dakikada Fenerbahçe, 5. golünü buldu. Tolgay Arslan'ın verdiği ara pasla ceza sahasına giren Rodrigues, topu boş durumdaki Kruse'ye çıkardı. Kale sahasının içindeki Kruse de meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı: 5-2.

Fenerbahçe, sahadan 5-2 galip ayrıldı.

Hasan Ali Kaldırım, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Tufan, Jailson, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:46 Kaynak: AA
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