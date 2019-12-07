Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin Yalçın, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Donald, Acquah, Gökhan Töre, Guilherme, Bifouma, Jahovic

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Fernando, Kone

Goller: Dk. 26. Hakan Arslan, Dk. 30. Mert Hakan Yandaş (Demir Grup Sivasspor), Dk. 37 Guilherme (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Sarı kart: Dk. 45+1 Fernando (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig 14. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

26. dakikada konuk ekip öne geçti. Goiano'nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

29. dakikada Acquah'ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında, savunmanın müdahale ettiği top Guilherme'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstünden auta çıktı.

30. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Kone'nin ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın şutunda, top kaleci Farnolle'nin sağından filelere gitti: 0-2

37. dakikada ev sahibi ekip farkı bire indirdi. Sol kanattan gelişen BtcTurk Yeni Malatyaspor atağında Bifouma, pasını ceza sahası içerisindeki Sakıb Aytaç'a gönderdi. Bu oyuncunun bekletmeden ortasında, arka direkte Guilherme topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

44. dakikada Donald'ın ara pasıyla Demir Grup Sivasspor defansının arkasına sarkan Jahovic'in sol çaprazda kaleciyle karşıya karşıya pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı, Demir Grup Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.