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Futbol: Süper Lig

7 saat önce

Stat: Türk TelekomHakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet KömürcüoğluGalatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri (Dk. 83 Taylan Antalyalı), Belhanda, Ömer Bayram (Dk. 74 Jimmy Durmaz), Adem Büyük (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri (Dk. 83 Taylan Antalyalı), Belhanda, Ömer Bayram (Dk. 74 Jimmy Durmaz), Adem Büyük (Dk. 78 Falcao)

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Baiano, Welinton, Caulker, Nsakala, Ceyhun Gülselam (Dk. 62 Salih Uçan), Siopis (Dk. 88 Musa Çağıran), Efecan Karaca, Bakasetas, Fernandes (Dk. 73 Onur Bulut), Bammou

Gol: Dk. 20 Belhanda (Penaltıdan) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 22 Siopis, Dk. 51 Welinton, Dk. 79 Onur Bulut, Dk. 89 Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 32 Seri, Dk. 89 Jimmy Durmaz (Galatasaray)

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendi.

64. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topu alan Bakasetas'ın sol ayağıyla uzak köşeye gönderdiği topa kaleci Muslera uzanarak şık bir kurtarış yaptı. Sola açılan meşin yuvarlak Fernandes'in önünde kaldı. Bu oyuncu, uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı yandan auta attı.

71. dakikada Welinton'un sağdan ortasında altıpas önünde Caulker'in vurduğu top yerden sekerek kaleci Muslera'nın soluna gitti. Uruguaylı file bekçisi meşin yuvarlağı güçlükle kornere gönderdi.

72. dakikada Salih Uçan'ın sağdan kullandığı kornerde arka direkte uygun durumda topu önünde bulan Welinton'un vuruşunda savunma çizgi üzerinde yaptığı müdahaleyle topu kornere attı. Aynı dakika içinde Salih'in sağdan kullandığı kornerde altıpas üzerinde iyi yükselen Caulker'in kafayla vurduğu topu yine Muslera güçlükle kornere tokatladı.

81. dakikada Nsakala'nın soldan ortasında ön direkteki Bakasetas'tan seken top arka direkteki Bammou'nun önünde kaldı. Faslı futbolcunun şutunda zamanında çıkarak açıyı kapatan Muslera'ya çarpan top kornere gitti.

Müsabaka, 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sonuçlandı.

HALİL UMUT MELER, Fernando Muslera, Younes Belhanda, Jimmy Durmaz, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:00 Kaynak: AA
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