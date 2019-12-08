Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ali Palabıyık, Mehmet Can Satman, Mustafa Sönmez
İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Anicic, Ferhat Öztorun, Volkan Fındıklı, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Miya, Milosevic, Bajic
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Djilobodji, Tosca, Chibsah, Jefferson, Kayode, Furkan Soyalp (Dk. 27 Pawlowski), Güray Vural, Twumasi
Sarı kart: Dk. 29 Milosevic (İttifak Holding Konyaspor)
Süper Lig'in 14. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor- Gaziantep FK karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
17. dakikada Miya'nın sol kanattan pasında, ceza alanı dışında bekleyen Jonsson'un gelişine vuruşunda top yandan auta gitti.
32. dakikada Oğuz Ceylan'ın sağ kenar çizgiden ortası sonrası Pawlowski'nin bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.
33. dakikada Milosevic'in ara pasına hareketlenen Miya'nın kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, Günay Güvenç tehlikeyi uzaklaştırdı.
34. dakikada topla sağ kanattan çizgiye inen Ömer Ali Şahiner'in ortasında, Bajic'in kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
40. dakikada Volkan Fındıklı'nın ara pasına hareketlenen Ömer Ali Şaniner, topu kafayla Bajic'in önüne indirdi. Bu oyuncunun ceza sahası içinden şutunda kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı kornere çeldi.
42. dakikada Miya'nın ceza sahasına ortaladığı topu Oğuz Ceylan kafayla kaleci Günay Güvenç'e indirmek istedi. Bu sırada Oğuz Ceylan ile topun arasına giren Bajic'in yakın mesafeden sert şutunda, meşin yuvarlak Günay Güvenç'in göğsünden sekip tekrar Bajic'e çarparak auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.