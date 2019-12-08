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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Denizli AtatürkHakemler: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İbrahim BozbeyYukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Lopes, Sackey, Murawski, Sacko (Dk. 78 Burak Çalık), Olcay Şahan (Dk. 70 Aissati), Barrow, Rodallega (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İbrahim Bozbey

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Lopes, Sackey, Murawski, Sacko (Dk. 78 Burak Çalık), Olcay Şahan (Dk. 70 Aissati), Barrow, Rodallega (Dk. 90+3 Estupinan)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal (Dk. 90 Gökhan İnler), İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic (Dk. 88 Muhammet Arslantaş), Elia (Dk. 85 Kerim Frei), Demba Ba

Goller: Dk. 54 Visca (Medipol Başakşehir), Dk. 60 Barrow (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Sackey, Dk. 43 Murawski, Dk. 44 Zeki Yavru (Yukatel Denizlispor), Dk. 85 Aleksic (Medipol Başakşehir)

Süper Lig'in 14. haftasında Yukatel Denizlispor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı.

52. dakikada Elia'nın yerden pasında rakip ceza sahasında topla buluşan Visca'nın şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

54. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Clichy'nin savunmanın arkasına gönderdiği topu ceza sahasında kontrol eden Visca, sağ çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1

60. dakikada Yukatel Denizlispor beraberliği yakaladı. Sacko'nun sol kanattan pasında topla ceza sahasına giren Barrow'un sol çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1


71. dakikada Barrow'un sol kanattan ceza alanı içine yaptığı ortada topla buluşan Sacko'nun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.


90+5. dakikada ev sahibi ekibin hızlı gelişen atağında topla buluşan Estupinan, soldan girdiği ceza sahasında pasını Barrow'a verdi. Barrow'un vuruşunda, top yan direkten döndü. Dönen top, kaleci Mert Günok'a çarparak kornere çıktı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Denizlispor, Burak Çalık, Zeki Yavru, Denizli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 07:06 Kaynak: AA
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