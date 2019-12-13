Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Zorbay Küçük, Volkan Ahmet Narinç, Samet Çavuş



Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Baiano, Tzavellas, Caulker, Nsakala, Siopis, Salih Uçan, Efecan Karaca, Bakasetas, Fernandes, Bammou

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Ufuk Akyol, Hakan Özmert, Charles, Amilton, Chahechouhe



Sarı kartlar: Dk. 2 Ferhat Kaplan, Dk. 16 Hakan Özmert, Dk. 36 Ufuk Akyol (Antalyaspor)

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

7. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı serbest vuruşta top kafalardan sekerek Salih Uçan'ın önüne düştü. Bu futbolcunun sağ köşeye çektiği şut defanstan geri döndü. Aynı oyuncunun bu kez içeriye ortaladığı meşin yuvarlak, rakip takım oyuncular tarafından kornere gönderildi.

18. dakikada sol kanattan Hakan Özmert'in serbest vuruştan içeriye gönderdiği topu uzak direkte kaleci Marafone yumrukla çıkardı. Ufuk Akyol önüne düşen topa gelişine çok set vurdu, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.



32. dakikada Antalyaspor yarı sahası ortasında topu kapan Salih Uçan'ın uzaktan çektiği sert şutta kaleci Ferhat Kaplan uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.