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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Türk TelekomHakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Mehmet KısalGalatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo (Dk. 86 Emre Taşdemir), Lemina (Dk. 66 Selçuk İnan), Belhanda, Feghouli, Ömer Bayram, Babel, Falcao (Dk. 77 Taylan Antalyalı)MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Mehmet Kısal

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo (Dk. 86 Emre Taşdemir), Lemina (Dk. 66 Selçuk İnan), Belhanda, Feghouli, Ömer Bayram, Babel, Falcao (Dk. 77 Taylan Antalyalı)

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel (Dk. 89 Alper Önal), Alihan Kubalas, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay (Dk. 84 Moke), Faty (Dk. 78 Hasan Kaya), Kitsiou, İlhan Parlak, Orgill

Goller: Dk. 53 Feghouli, Dk. 83 Belhanda (Penaltıdan) (Galatasaray), Dk. 88 İlhan Parlak (Penaltıdan), Dk. 90+1 Kitsiou (MKE Ankaragücü)

Kırmızı kart: Dk. 72 Orgill (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 9 Faty, Dk. 41 Cebrail Karayel, Dk. 82 Kulusic (MKE Ankaragücü), Dk. 32 Babel, Dk. 86 Marcao (Galatasaray)

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.

49. dakikada Mariano'nun MKE Ankaragücü yarı alanında kaptırdığı top sonrası gelişen atakta Orgill, soldan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun dar açıdan şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

52. dakikada ceza yayının solunda topu alan Babel'in uzak köşeye plase vuruşunda, kaleci Korcan Çelikay soluna gelen meşin yuvarlağı uzanarak uzaklaştırdı.

53. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan taç çizgisine yakın bölgeden kazanılan serbest vuruşu Ömer Bayram kullandı. Ömer'in altıpas önüne ortasında Feghouli kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0

62. dakikada Galatasaray'ın kazandığı penaltı, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında topun pozisyonun öncesinde kornere çıktığı gerekçesiyle iptal edildi.

79. dakikada Selçuk İnan'ın savunma arkasına şık pasında ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Nagatomo, meşin yuvarlağı kaleci Korcan Çelikay'ın üzerinden aşırtmak istedi. Nagatomo'nun vuruşunda, Korcan Çelikay topun sahibi oldu.

81. dakikada Taylan Antalyalı'nın pasıyla soldan ceza sahasına giren Babel, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Top uzak direğin dibinden auta gitti.

82. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Mariano'nun sağdan pasında ceza sahasında topla buluşan Taylan Antalyalı, meşin yuvarlağı kurtardıktan sonra yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan, Kulusic'in müdahalesini faul olarak değerlendirdi ve penaltı kararı verdi. 83'üncü dakikada topun başına geçen Belhanda, kaleci Korcan Çelikay ile meşin yuvarlağı ayrı köşelere gönderdi: 2-0

86. dakikada MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Marcao ile İlhan Parlak arasındaki mücadelede hakem Ali Şansalan, Brezilyalı savunma oyuncusunun faul yaptığına hükmetti ve penaltı noktasını gösterdi. 88'inci dakikada topun başına geçen İlhan Parlak, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1

90+1. dakikada başkent temsilcisi beraberliği yakaladı. Savunma arkasına atılan topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan İlhan Parlak, Emre Taşdemir'den sıyrıldıktan sonra daha uygun durumdaki takım arkadaşı Kitsiou'yu gördü. Bu oyuncunun altıpas gerisinden vuruşunda top, kaleci Muslera'nın solundan ağlarla buluştu: 2-2

Müsabaka 2-2 sona erdi.

MKE Ankaragücü, Korcan Çelikay, Ali Şansalan, Babel, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 10:12 Kaynak: AA
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