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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Kalyon Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, Yusuf Bozdoğan Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Güray Vural (Dk. 84 Olkowski), Junior Morais, Muhammet Demir (Dk. 62 Pawlowski), Chibsah, Twumasi (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Kalyon


Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, Yusuf Bozdoğan


Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Güray Vural (Dk. 84 Olkowski), Junior Morais, Muhammet Demir (Dk. 62 Pawlowski), Chibsah, Twumasi (Dk. 29 Kenan Özer), Kayode


İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Mert Kula, Poulain, Yasir Subaşı, Lopes, Hasan Hüseyin Acar, Djedje, Mensah (Dk. 22 Rienstra), Ziya Alkurt (Dk. 78 Furkan Polat), Emre Demir (Dk. 84 Aksel Aktaş), Kravets

Goller: Dk. 67 Güray Vural, Dk. 72, Dk. 90+3 (Penaltıdan) Kayode (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 5 Chibsah, Dk. 70 Güray Vural (Gaziantep FK), Dk. 76 Mert Kula, Dk. 90 Lopes (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK, İstikbal Mobilya Kayserispor'u 3-0 yendi.

67. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Kayode'nin pasında topla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Güray Vural, meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi: 1-0.

72. dakikada Pawlowski'nin soldan ceza alanına yerden pasında, altıpas içinde topa ayak koyan Kayode, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

90+2. dakikada Kenan Özer, ceza sahasında Djedje'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Özgür Yankaya penaltı noktasını işaret etti. 90+3. dakikada penaltıyı kullanan Kayode, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-0.

Karşılaşma ev sahibi takımın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan, Gaziantep FK oyuncusu Güray Vural 67. dakikada attığı golün sevincini rakip takım taraftarının bulunduğu tribünün önünde yaşayınca Kayserispor yedek kulübesinden bu futbolcuya tepki gösterildi. Hakem Yankaya, yaşanan gerilimin ardından iki takımın birer görevlisine kırmızı kart gösterdi, Güray Vural'a ise sarı kart çıkardı.

Özgür Yankaya, Mehmet Metin, Güray Vural, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 04:22 Kaynak: AA
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