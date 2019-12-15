45. dakikada Fenerbahçe önemli bir gol fırsatından yararlanamadı. Soldan ceza sahasına giren Ozan Tufan, müsait durumdaki Kruse'ye pasını aktardı. Bu oyuncunun penaltı noktası civarından şutunda, top üsten farklı şekilde auta gitti.

34. dakikada Muric, topu altıpasta müsait durumdaki Ozan Tufan'a gönderdi. Bu oyuncunun şutu istediği gibi olmazken, araya giren savunma tehlikeyi uzaklaştırmak istedi. Pozisyonun devamında Dirar'ın vuruşunda kaleci Samassa meşin yuvarlağı kontrol etti.

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