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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Yeni 4 EylülHakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan ÇimenDemir Grup Sivasspor: Samassa, Uğur Çiftçi, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Fatih Aksoy, Goiano, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Fernando, YatabareFenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Uğur Çiftçi, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Fatih Aksoy, Goiano, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Fernando, Yatabare

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar (Dk. 22 Zanka), Dirar, Gustavo, Ozan Tufan, Emre Belözoğlu, Rodrigues, Kruse, Muric

Gol: Dk. 32 Fernando (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 5 Isla (Fenerbahçe), Dk. 42 Fatih Aksoy (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig 15. hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

9. dakikada Emre Belözoğlu'nun soldan kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Muric'in kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

13. dakikada Fernando'nun ceza alanı içi sol çaprazdan plase vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

31. dakikada Dirar'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Rodrigues'in çapraz pozisyonda uzak köşeye etkili şutunda, kaleci Samassa gole izin vermedi.

32. dakikada Sivasspor golü buldu. Mert Hakan Yandaş'ın pasında topla buluşan Fernando'un soldan ceza sahasına girer girmez uzak köşeye yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

34. dakikada Muric, topu altıpasta müsait durumdaki Ozan Tufan'a gönderdi. Bu oyuncunun şutu istediği gibi olmazken, araya giren savunma tehlikeyi uzaklaştırmak istedi. Pozisyonun devamında Dirar'ın vuruşunda kaleci Samassa meşin yuvarlağı kontrol etti.

45. dakikada Fenerbahçe önemli bir gol fırsatından yararlanamadı. Soldan ceza sahasına giren Ozan Tufan, müsait durumdaki Kruse'ye pasını aktardı. Bu oyuncunun penaltı noktası civarından şutunda, top üsten farklı şekilde auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Mert Hakan Yandaş, Ali Palabıyık, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 05:36 Kaynak: AA
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