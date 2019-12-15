Futbol: Süper Lig - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor

Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Vodafone ParkHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Emre Eyisoy, Samet ÇiçekBeşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho (Dk. 68 Umut Nayir), Hutchinson, Elneny (Dk. 84 Güven Yalçın), Diaby (Dk. 68 Lens), Ljajic, Caner Erkin, Burak YılmazBtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Emre Eyisoy, Samet Çiçek

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho (Dk. 68 Umut Nayir), Hutchinson, Elneny (Dk. 84 Güven Yalçın), Diaby (Dk. 68 Lens), Ljajic, Caner Erkin, Burak Yılmaz

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake (Dk. 43 Özer Özdemir), Mina, Hadebe, Sakıb Aytaç, Murat Yıldırım, Robin Yalçın, Guilherme, Donald (Dk. 80 Acquah), Fofana (Dk. 68 Bifouma), Jahovic

Goller: Dk. 85 Bifouma, Dk. 90+9 Jahovic (Penaltıdan) (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+8 Caner Erkin (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 5 Donald, Dk. 10 Chebake, Dk. 81 Guilherme (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 46 Ljajic, Dk. 50 Abdullah Avcı (Teknik direktör), Dk. 80 Lens, Dk. 90+8 Karius, Dk. 90+10 Umut Nayir (Beşiktaş)

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 yendi.

53. dakikada Fofana'nın pasında ceza sahası sağ çaprazında topu alan Guilherme'nin uzak köşeye plase vuruşunda, kaleci Karius meşin yuvarlağın sahibi oldu.

75. dakikada Ljajic'in sağdan kullandığı kornerde altıpasa hareketlenen Roco, kale önünde vuruşunu yaptı. Top yandan auta çıktı.

82. dakikada Lens'in sağdan ortasında altıpasa koşu yapan Elneny'nin gelişine vurduğu top, yandan auta gitti.

85. dakikada konuk takım öne geçti. Acquah'ın sağdan ters kanada uzun pasında topu kontrol eden Bifouma, ceza sahası sağ çaprazında Güven Yalçın'dan sıyrıldıktan sonra uzak köşeye yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

90+1. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ortasında altıpas gerisindeki Burak Yılmaz'ın kafayla vurduğu top, kaleci Farnolle'de kaldı.

90+3. dakikada Caner Erkin'in soldan ortasında altıpas gerisindeki Güven Yalçın'ın uygun durumda vurduğu top, üstten auta çıktı.

90+6. dakikada Yeni Malatyaspor penaltı kazandı. Hızlı gelişen atakta Murat Yıldırım'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Bifouma, Güven Yalçın'dan sıyrılırken yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı kararı verdi. 90+9'uncu dakikada penaltıyı kullanan Jahovic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2

Müsabaka, sarı-siyahlı takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Yeni Malatyaspor, Güven Yalçın, Yaşar Kemal, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 09:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş kaybetti, Babel'in paylaşımına kimse anlam veremedi
Erdoğan, soykırım kararı alan ABD Kongresi'ne çok sert çıktı: Kararı alsanız ne yazar! Burada aldığınız kararların bir kıymet-i harbiyesi yok Erdoğan'dan muhalefete erken seçim mesajı: Seçim 2023 Haziran'dır, buradan sapmayacağız Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Projenin bitirilmesi 6-7 yılı bulur

Son Dakika Haberleri
01:52 Son dakika! Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar sezonu kapattı! - Son Dakika Spor
01:08 Real Madrid, deplasmanda Valencia ile berabere kaldı - Son Dakika Spor
00:52 Maurizio Sarri'den Merih Demiral'a övgü; "Daha iyi..." - Son Dakika Spor
00:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Shane Larkin açıklaması: Biz gereğini yaparız - Son Dakika Spor
00:12 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Shane Larkin... - Son Dakika Spor
21:57 Beşiktaş kaybetti, Babel'in paylaşımına kimse anlam veremedi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 03:19:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]