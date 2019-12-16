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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, İlker TakpakMedipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic, Elia, Crivelliİttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Anicic, Ferhat...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, İlker Takpak

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic, Elia, Crivelli

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Anicic, Ferhat Öztorun, Jonsson, Volkan Fındıklı, Ömer Ali Şahiner, Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic

Gol: Dk. 26 Ponck (Medipol Başakşehir)

Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

13. dakikada Medipol Başakşehir'in sol kanattan gelişen atağında Clichy, ceza yayı önündeki Visca'ya pasını gönderdi. Visca da bekletmeden sol taraftan ceza sahasına giren Elia'nın önüne pasını attı. Bu oyuncunun yerden şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu kontrol etti.

26. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Visca'nın sol taraftan kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Ponck kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı'nın üzerinden ağlara gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısını turuncu-lacivertli takım, 1-0 önde tamamladı.

Serkan Kırıntılı, Hüseyin Göçek, Başakşehir, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 08:54 Kaynak: AA
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